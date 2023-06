Roland Garros autoriza a Sabalenka a no acudir a su rueda de prensa

La bielorrusa Aryna Sabalenka obtuvo "la autorización de la organización" de Roland Garros para no participar en la conferencia de prensa posterior a su partido al considerar la jugadora que no era bien tratada por algunos medios debido a su nacionalidad, señaló este viernes la Federación Francesa de Tenis (FFT).

A pesar de su ausencia, la jugadora "no recibirá una multa" como estipula el reglamento cuando los jugadores no comparecen ante los medios.

En lugar de la habitual rueda de prensa abierta a todos los medios acreditados en Roland Garros, un "grupo de periodistas" tuvo acceso a la bielorrusa y sus respuestas fueron distribuidas a la prensa en forma de transcripción.

Sabalenka ganó con gran autoridad a la rusa Kamilla Rakhimova (82ª) por un doble 6-2 este viernes.

Tras su victoria en la segunda ronda el miércoles una periodista ucraniana le preguntó por su relación con el presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko, aliado de Moscú, y sobre su posición sobre la guerra en Ucrania. La jugadora rechazó responder.

"Desde hace meses respondo a estas preguntas en todos los torneos y he sido muy clara sobre mis sentimientos y mis opiniones. Estas preguntas no me molestan, sé que debo responder a los medios a cuestiones que no están ligadas a mi tenis y a mis partidos. Pero el miércoles no me sentí segura", explicó.

"Tengo que sentirme segura cuando hablo con los periodistas tras mis partidos. Por mi propia salud mental y mi bienestar he decidido no ponerme en esa situación hoy y el torneo ha apoyado mi decisión", añadió.

"Estos últimos días han sido complicados y debo concentrarme para jugar bien", concluyó la número dos mundial.

ig/gk/pm/dam

AFP