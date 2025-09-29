Roland Garros mantendrá jueces de línea en 2026

El prestigioso torneo de tenis Roland Garros mantendrá en su edición 2026 a los jueces de línea, anunció el lunes la Federación Francesa de Tenis (FFT), defendiendo "la excelencia del arbitraje francés".

"Con ocasión del próximo torneo de Roland Garros, la FFT seguirá honrando la excelencia del arbitraje francés, reconocida en todo el mundo, y que aporta plena satisfacción a la organización del torneo", explicó la federación en un comunicado.

Durante la edición 2025, 404 oficiales de arbitraje, entre ellos 284 franceses, estuvieron presentes alrededor de las pistas parisinas, precisó la FFT.

Los organizadores de Roland Garros valoran que sobre tierra batida, el arbitraje electrónico no es todavía lo suficientemente eficiente como para sustituir al ojo humano.

El torneo francés (18 de mayo al 7 de junio de 2026) es el único Grand Slam en conservar sus jueces de línea, a contracorriente de la tendencia actual. El Abierto de Australia y el US Open adoptaron el arbitraje electrónico en 2021 y Wimbledon desde 2025.

cyj/bdx/dam/pm