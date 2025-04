Roland Garros mantendrá los jueces de línea en esta edición

Roland Garros, el único torneo del Grand Slam que se resiste al arbitraje electrónico en directo, mantendrá sus jueces de línea en la edición de 2025 (25 mayo-9 junio), confirmaron este jueves los organizadores.

"Queremos conservar los árbitros el tiempo que podamos", declaró el presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Gilles Moretton, durante la conferencia de prensa de presentación del torneo.

"Somos el país que cuenta con los mejores árbitros del circuito en el conjunto de los torneos mundiales. Somos una referencia y queremos conservarlos", afirmó.

Entre los otros torneos del Grand Slam, el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos aprobaron el arbitraje electrónico ya en 2021 y Wimbledon lo incorpora en la edición de este año.

Los jueces de línea han desaparecido en varios torneos del circuito masculino desde el 1 de enero, por una decisión de la ATP.

"Son los jugadores los que deciden. Si el día de mañana los jugadores por unanimidad vienen a decirnos que no juegan si no está la máquina" entonces el torneo podría aprobarlo, admitió Moretton. "Pero por ahora no es así en la tierra batida", puntualizó.

Por otra parte, los organizadores confirmaron los esperados homenajes este año a Rafa Nadal, catorce veces campeón de Roland Garros y retirado desde noviembre de 2024, y a Richard Gasquet, el veterano tenista francés que ha anunciado su retirada en el torneo de la capital.

En lo referente a la programación del torneo de 2025, los organizadores decidieron retrasar la segunda semifinal masculina, que no tendrá lugar antes de las 19h00 locales en vez las 17h30 como el año pasado, cuando hubo críticas por los palcos vacíos de la pista central.

"El objetivo es llenar las tribunas bajas. El año pasado no lo conseguimos, no estuvimos al nivel que debíamos", reconoció la exnúmero 1 mundial Amelie Mauresmo, directora del torneo.

En un contexto de críticas de los tenistas reclamando recibir más dinero en los Grand Slam, Roland Garros elevó la dotación para este año hasta los 56,352 millones de euros (unos 64 millones de dólares), lo que supone un aumento de un 5,21% en relación a 2024.

