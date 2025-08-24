Roma: Bailey, inactivo durante 4 semanas

Al día siguiente del triunfo por 1-0 contra Bologna por la primera fecha de la Serie A, el club "giallorosso" precisó que Bailey sufrió una rotura miotendinosa en el recto femoral derecho durante su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

Bailey, de 28 años y primer jamaiquino en jugar para Roma, fue sometido a estudios médicos luego de la lesión que acusó durante su primera práctica con el plantel "giallorosso", al cual se incorporó el pasado miércoles 20.

El DT Gian Piero Gasperini deberá esperar al menos 4 semanas para saber si podrá contar con Bailey, quien corre riesgo de perderse el derby ante Lazio previsto en la cuarta fecha de la edición 205-26 de la Serie A.

Bailey fue incorporado a préstamo del Aston Villa a cambio de un poco más de 2 millones de euros con una opción de compra de 22 millones de euros. (ANSA).