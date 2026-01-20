Roma: Bailey vuelve al Aston Villa

Roma había llegado a un acuerdo con Aston Villa durante el libro de pases del verano europeo para sumar a Bailey a préstamo en 2 millones de euros con una opción de compra de 21 millones de euros.

Sin embargo, el club "giallorosso" de la capital italiana decidió interrumpir el préstamo luego de sólo 6 meses como consecuencia de la decepción generada por Bailey en el cuerpo técnico dirigido por Gian Piero Gasperini.

Bailey, de 28 años y condicionado por diversas lesiones, apenas disputó 11 partidos y no sumó goles para Roma, que marcha en el cuarto puesto de la Serie A con 42 puntos, siete menos que el líder Inter, escoltado también por Milan (46) y Napoli (43).

(ANSA).