Roma: “Con Gasperini me siento más cómodo”, Soulé

Un técnico que llegó luego de una larga y prolífica experiencia en Atalanta al club de la capital y con el cual Soulé afirmó sentirse "muy a gusto por su estilo, sin regalar la pelota y con las tres líneas del equipo intentando jugar siempre", destacó el delantero.

"Siempre trato de dar lo mejor por el equipo y estoy contento por lo que venimos haciendo en la pretemporada. Ojalá podamos seguir por este mismo camino en el campeonato", se ilusionó Soulé, palpitando el estreno en el torneo el 23 de agosto, en el Estadio Olímpico de la capital, y frente a Bologna.

Un Bologna que también hoy se impuso por 1-0 en un amistoso de preparación, en este caso frente al alemán Stuttgart en el estadio "Mercedes-Benz Arena" con un gol del zaguero checo Martin Vitik, que llegó procedente de Sparta Praga en este mercado de pases junto con el goleador italiano Ciro Immobile, hoy titular en el equipo de Vincenzo Italiano.

Tras el que la Roma disputó en Anfield, Soulé dijo sentirse más a gusto con el planteo de Gasperini que con el de su antecesor en el cargo, Claudio Ranieri: "Antes jugaba más recostado sobre la banda y ahora más tirado hacia el centro y me siento cómodo porque el técnico, además, me pide que esté siempre cerca del área y así convertiré más goles".

"Quiero seguir creciendo y mejorando y este es el camino para lograrlo. El campeonato pasado me dio más confianza y siento que con Gasperini lo haré mejor todavía porque me da mucha libertad y me permite expresar mejor mis características", completó.

