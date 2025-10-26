Roma de Dybala se une al Nápoles al frente de la Serie A

La Roma se unió al Nápoles al frente de la Serie A, gracias a su victoria en la cancha del Sassuolo (1-0), este domingo en la octava fecha del campeonato italiano.

El conjunto 'giallorosso', que venía de una derrota en casa ante el Inter de Milán (1-0), logró su sexta victoria en liga gracias al argentino Paulo Dybala (16').

Los romanos totalizan ahora 18 puntos, los mismos que el Nápoles, que había vencido la víspera al Inter (3-1) en el partido más destacado del fin de semana. Pero el equipo napolitano, vigente campeón, es líder gracias a su mejor diferencia de goles (+7 por +5 para la Roma).

A las órdenes desde julio de Gian Piero Gasperini, la Roma apenas recibe goles (3), lo que la convierte en la mejor defensa del campeonato, aunque tampoco cuenta con números espectaculares en ataque (8 goles).

Los tres primeros, Nápoles, AS Roma y AC Milan, que empató 2-2 ante el Pisa el viernes en San Siro, están a un solo punto.

El Inter retrocede al cuarto puesto (15 puntos) con tres puntos menos que la dupla de cabeza.

En el último partido del domingo, la Juventus de Turín, que no gana desde el 23 de septiembre, y su entrenador Igor Tudor, ponen mucho en juego ante la Lazio de Roma.

El club más laureado del fútbol italiano, 7º con sus 12 puntos, debe ganar en el Olímpico si no quiere verse distanciado en la carrera por el título.

