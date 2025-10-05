Roma de Gasperini asciende al liderato de la Serie A con victoria ante la Fiorentina
- 1 minuto de lectura'
ROMA (AP) — Gian Piero Gasperini está retomando justo donde Claudio Ranieri dejó a la Roma.
La Giallorossi fue prácticamente invencible durante la segunda mitad de la temporada pasada bajo el mando de Ranieri y ahora suma cinco victorias en sus primeros seis partidos con Gasperini.
La Roma remontó para vencer el domingo 2-1 a la Fiorentina, que sigue sin ganar, y con lo que alcanzó la cima de la Serie A, tres puntos por delante del AC Milan, Napoli e Inter de Milán.
Milan y el campeón defensor Napoli tienen la oportunidad de alcanzar a la Roma cuando enfrenten más tarde a la Juventus y al Génova, respectivamente.
Después de que Moise Kean anotara primero para la Fiorentina, la Roma remontó con goles de Matias Soule y Bryan Cristante antes de la media hora de juego.
Ranieri eligió personalmente a Gasperini para sucederlo en su nuevo rol de asesor especial tras retirarse de la dirección técnica al final de la temporada pasada.
Conocido por sus equipos de alto puntaje, Gasperini se mudó a la capital después de nueve exitosas temporadas con el Atalanta.
Sorpresivamente la Roma tiene una mejor defensa que ataque bajo Gasperini, concediendo solo dos goles en seis partidos, el menor número en la liga, y anotando solo siete.
Kean abrió el marcador con un disparo de larga distancia que el destacado portero de la Roma, Mile Svilar, podría haber manejado mejor.
Luego, Soule igualó con un toque desde el borde del área y Cristante —quien también jugó con Gasperini en el Atalanta— remató de cabeza con potencia desde un córner.
Además, el Bolonia goleó 4-0 al Pisa, que jugó con diez hombres, con goles de Nicolò Cambiaghi, Nikola Moro, Riccardo Orsolini y Jens Odgaard.
Udinese y Cagliari empataron 1-1.
___
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
