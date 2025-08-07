Roma: Debemos generar credibilidad, Gasperini

"Debemos hacer un trabajo que genere satisfacciones, espero lo antes posible. El equipo es ambicioso y confío en haber encarado el camino correcto. Un mes ya es algo, si miro hacia atrás ya hicimos muchas cosas juntos", destacó Gasperini.

"Tuve la suerte de encontrar un grupo unido, fuerte, que mostró su disponibilidad. Pero si miro adelante podemos hacer muchas cosas más", confió el entrenador en diálogo con Sky al día siguiente de la dolorosa caída por 4-0 con Aston Villa en un amistoso de pretemporada.

Gasperini también fue consultado sobre el libro de pases y respondió que "hay que mirarlo a partir de lo concretado", es decir, con los arribos del arquero colombiano Devis Vásquez, de su colega polaco Radoslaw Zelezny, del defensor brasileño Wesley, del delantero irlandés Evan Ferguson, del mediocampista Daniele Ghilardi y de su colega marroquí Neil El Aynaoui.

"Llegaron varios jugadores, todos jóvenes con una experiencia más o menos significativa, y esos son los perfiles por los que me contactó. No es una estrategia habitual para un equipo y una ciudad como Roma, pero lo será incluso si llegan otros para intentar construir un equipo que pueda crecer", explicó.

"No he tenido noticias suyas, este mes sólo he podido ver los entrenamientos de nuestro equipo. Es innegable que estamos entrando en el momento más crucial del mercado de pases", agregó al ser consultado sobre el delantero portugués Fabio Silva del Wolverhampton.

Gaspetini también reveló que decidió aceptar la propuesta de Roma para reemplazar a Claudio Ranieri al término de la edición 2024-25 de la Serie A, en la que guió al Atalanta al tercer puesto.

"Le pregunté al Atalanta si podía reunirme con otros clubes y en 3 días todo se materializó. El proyecto que me presentó el club me llenó de entusiasmo. Este es un rumbo diferente para la Roma", resaltó Gasperini.

"Si se buscan jugadores importantes, tienen un costo y una edad diferentes, pero a la larga, podrían ser menos efectivos.

Podría ser algo nuevo, y ésa es la gran motivación que me impulsó a hacerlo.

Si lo consiguiera, sería extraordinario", argumentó.

Gasperini también habló sobre la posibilidad de alinear desde el inicio a los delanteros argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé y replicó que "los buenos jugadores siempre pueden coexistir".

"Ambos son zurdos y prefieren jugar en la misma zona del campo, pero Dybala también ha jugado en otras zonas y Soulé puede ampliar su radio de acción, demostrando una gran versatilidad el año pasado", refirió Gasperini, quien adelantó que como capitán evaluará a "todos aquellos jugadores capaces de lucir el brazalete".

Por último, Gasperini se refirió a la polémica entre Atalanta y el delantero nigeriano Ademola Lookman, quien cuestiona al club bergamasco por haber rechazado una oferta de 45 millones de euros del Inter por su pase.

"Puedo decir que lo siento porque hemos vivido momentos tan maravillosos que corremos el riesgo de recordar a estos jugadores como el último episodio, cuando ha habido tantos maravillosos. Espero que esta situación se resuelva pronto", concluyó Gasperini sobre Lookman. (ANSA).