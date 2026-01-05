Roma: "Derrota que enseña", Gasperini

Un pasado que generó un vínculo indisoluble entre ambos y que se expresó en la bienvenida que el público del "nerazzurro" le tributó hoy New Balance Arena, ante unos 23.000 espectadores, que Gasperini agradeció: "Lo hago por enésima vez porque siempre estaré agradecido con esta gente por todo lo que me dio y me sigue dando", dijo antes de aludir a una bandera que pareció expresar lo contrario a un sentimiento de amor incondicional.

"Las bellas historias se juzgan también por como terminan. Una lástima" (palabra esta última escrita con los colores giallorossi), rezaba esa bandera que Gasperini dijo "lamentar porque no había otro final posible y porque todo lo que conseguimos juntos, permanecerá por siempre".

En lo relativo al partido, Gasperini consideró que Roma "enfrentó a un rival que se impone por calidad, poderío físico y velocidad y que tiene potencial para estar más arriba en la tabla (Atalanta ocupa el octavo puesto), posiblemente en el tercer escalón del podio, y que además está haciendo una gran Champions League" (marcha quinta, un punto por delante de Inter, que también estaría logrando el pasaje directo a los octavos de final).

"Hoy tuvimos muchas ocasiones como para empatar", destacó al volver sobre Atalanta cuando reconoció que "logró mantener un plantel de primer nivel a pesar de haber vendido (al goleador argentino del pasado campeonato, Mateo) Retegui y recuperó a (Gianluca) Scamacca", y al considerar que "Roma tiene que jugar al 100% porque si lo hace al 99%, perdemos".

Finalmente, Gasperini cuestionó las decisiones del árbitro Michael Fabbri, quien asistido por el VAR convalidó el gol de Giorgio Scalvini a los 12' pese a las protestas de la Roma por una supuesta falta contra el arquero de ascendencia serbia Mile Svilar, aunque luego a instancias del VAR también anuló un gol de Scamacca por posición fuera de juego a los 28'.

"Hay situaciones que resultan difíciles de juzgar, pero este es un absurdo sin precedentes porque Scalvini desplazó con el brazo al arquero y con el mismo brazo tocó el balón. Es absolutamente inexplicable que hayan convalidado ese gol", afirmó al destacar que "necesitaron tres minutos con el juego detenido para repasar la jugada. No puede ser que se interprete el reglamento de distinta manera cada fin de semana", se lamentó.

Coincidente el diagnóstico de Svilar, quien comentó: "Yo pude haber atrapado el balón, pero Scalvini me golpeó en la cabeza y cuando el arquero es cargado en su área es falta, por pequeña que parezca. Cuando volví a observar la imagen de la jugada del gol de Atalanta, me puse más furioso. Encima, el árbitro me dijo que yo había soltado la pelota antes de que Scalvini me tocara".

Eufórico lucía el técnico de Atalanta, Raffaele Palladino: "Jugamos un partido perfecto en una tarde mágica. Esta es la victoria que queríamos lograr desde hacía tiempo y lo hicimos ante la mejor defensa del campeonato. Creo que será un punto de inflexión para nosotros. Hoy vi a mi equipo con la actitud que quiero verle siempre, jugando con coraje, más allá de asumir algunos riesgos que pudieron habernos costado caro", completó.

También Palladino se lamentó por la decisión del VAR, en este caso obviamente por el gol anulado a Scamacca "inexplicablemente", a su entender, que pudo haber sentenciado un partido en el que "al comienzo del segundo tiempo sufrimos por la merma física que generó el desgaste que hicimos en el primer tiempo. Pero supimos asimilar el golpe y salimos adelante", aseguró.

El DT de Atalanta destacó también la actuación y el gol de Scalvini, "de quien dije hace tiempo que estaba mejorando y por suerte hoy tuvo su revancha. No sólo por el gol, sino porque supo anular prácticamente (al argentino Paulo) Dybala y cuando pasó al ataque lo hizo con convicción". (ANSA).