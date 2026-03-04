Roma: Dybala avanza en recuperación

La "Joya", que finalmente fue convocado en el empate vibrante empate en tres goles con Juventus el fin de semana en el Estadio Olímpico, pero permaneció en el banco de suplentes, busca ponerse a punto para el próximo compromiso del equipo entrenado por Gian Piero Gasperini, que marcha cuarto en el torneo.

Dybala se sigue recuperando de la lesión en la rodilla que sufrió en el empate con Milan por la vigesimosegunda jornada del campeonato y a pesar de su ausencia en el plantel, Roma logró salir airosa en diez de los once duelos que disputó sin él, ganando siete, empatando tres y perdiendo apenas uno.

Sin embargo, su baja le resta calidad a los ataques de la Roma, que también apuesta por la recuperación del argentino Matías Soulé, su goleador en el certamen con seis festejos y quien trabajó hoy en forma diferenciada porque está aquejado de una pubalgia.

Otro delantero ausente por lesión en el equipo de la capital, el irlandés Evan Ferguson, acordó con el cuerpo médico viajar a Brighton para someterse a exámenes en una clínica especializada.

