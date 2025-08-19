Roma: Dybala cumplirá su contrato
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
“Tengo contrato con la Roma. Así que nada por ahora. Luego empieza la liga pronto y la temporada terminará con el Mundial”, afirmó Dybala en alusión al torneo previsto el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.
El delantero argentino habló en un podcast, en el que también aparece su esposa, Oriana Sabatini.
“Haré asados en Roma”, añadió Dybala en broma ante la consulta sobre su fama de buen asador dentro del club de la capital italiana.
“El año pasado hice muchos, ya veremos este año. Por desgracia, perdimos a un amigo nuestro con quien contábamos mucho, así que probablemente haré menos asados. Pero seguro que haremos algunos”, prometió Dybala en alusión a Paredes. (ANSA).
LA NACION
Otras noticias de Paulo Dybala
Más leídas
- 1
El dobles mixto millonario empieza con polémicas y rechazos: cómo es el formato que cambia la historia en el US Open
- 2
Belgrano: un teléfono celular, la clave para desbaratar una banda que protagonizaba salideras
- 3
Consumo de cocaína y alta velocidad: giro en la causa por la muerte de un médico y el hijo de su esposa
- 4
Cinco pitbulls atacaron a un reconocido neurocirujano en Mendoza mientras corría