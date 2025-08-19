Roma: Dybala cumplirá su contrato

“Tengo contrato con la Roma. Así que nada por ahora. Luego empieza la liga pronto y la temporada terminará con el Mundial”, afirmó Dybala en alusión al torneo previsto el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero argentino habló en un podcast, en el que también aparece su esposa, Oriana Sabatini.

“Haré asados en Roma”, añadió Dybala en broma ante la consulta sobre su fama de buen asador dentro del club de la capital italiana.

“El año pasado hice muchos, ya veremos este año. Por desgracia, perdimos a un amigo nuestro con quien contábamos mucho, así que probablemente haré menos asados. Pero seguro que haremos algunos”, prometió Dybala en alusión a Paredes. (ANSA).