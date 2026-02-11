Roma: Dybala jugará contra Napoli

Dybala se entrenó con el resto de sus compañeros a las órdenes de Gasperini luego de superar la molestia en una de sus rodillas que le impidió jugar contra Udinese (derrota por 1-0) y ante Cagliari (triunfo por 2-0) por las fechas 23 y 24 de la Serie A, respectivamente.

En cambio, Gasperini seguirá sin poder contar con el francés Manu Koné, Stephan El Shaarawy, el irlandés Evan Ferguson y el ucraniano Artem Dovbyk en el partido contra Napoli previsto en el estadio Olímpico de la capital italiana.

Roma marcha en el quinto puesto de la Serie A con 46 unidades, la misma cantidad que Juventus y tres menos que el Napoli del DT Antonio Conte, campeón defensor del torneo de la primera división del "Calcio".

Napoli llegará a Roma después de su dolorosa eliminación por penales en cuartos de final de la edición número 79 de la Copa Italia contra Como, frente al cual empató 1-1 en los 90' reglamentarios del duelo disputado en el estadio Diego Maradona.

El plantel del equipo partenopeo incluirá como preparación para la visita a Roma un amistoso contra Ischia Calcio, equipo que compite en el Grupo G de la cuarta división del "Calcio", previsto en el centro deportivo de Castel Volturno.

"Es duro perder así por penales, porque sabemos que es una lotería. Queríamos avanzar, pero es comprensible. Ahora tenemos que levantar la cabeza y pensar ya en el próximo partido", afirmó el mediocampista normacedonio Elijf Elmas sobre la eliminación contra Como.

"Podríamos haber hecho un poco más, pero ellos también estuvieron bien. Jugamos un partido intenso, de altísimo nivel.

Hubo momentos en los que pudimos haberlo sentenciado, pero hoy la suerte les acompañó", agregó Elmas en diálogo con Radio Crc.

"Nos marchamos entre los aplausos del estadio, lo cual es muy importante. Siempre nos apoyan, y eso nos decepciona aún más por quedar eliminados de la Copa Italia, porque lo damos todo por esta camiseta y por esta afición", aseguró el normacedonio.

Por último, Elmas habló sobre los delanteros brasileños Giovane y Alisson Santos, incorporados por Napoli durante el libro de pases del invierno europeo.

"Son dos chicos realmente buenos, grandes personas. Sin duda nos darán una mano. Todos necesitamos trabajar juntos para estar más unidos y ayudar a los nuevos jugadores a integrarse. Lo han hecho bien y esperamos que contribuyan enormemente", subrayó Elmas. (ANSA).