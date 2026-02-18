Roma: Dybala trabajó aparte

Al igual que la "Joya", también se entrenaron de modo diferenciado su compatriota Matías Soulé, el brasileño Wesley, el español Mario Hermoso, el irlandés Evan Ferguson y Stephan El Shaarawy, afectados de distintas dolencias, mientras que el ucraniano Artem Dovbyk continuó con su terapia de recuperación de la lesión en el muslo izquierdo que sufrió en enero y lo obligó a pasar por quirófano.

La buena noticia para el entrenador Gian Piero Gasperini fue la vuelta del recuperado mediocampista francés Manu Koné, quien hoy se reintegró a las prácticas del equipo "giallorosso" y hasta convirtió un gol en el triunfo por 4-0 frente al Atlético Lodigiani en un amistoso de preparación.

Presentes en la práctica, aunque no disputaron ese partido, el marfileño Evan N'Dicka, Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Niccoló Pisilli, el turco Zeki Celik y el neerlandés Donyell Malen, arribado en el mercado de pases y quien tras su doblete frente a Napoli ya lleva convertidos cinco goles con la casaca "giallorossa".

El próximo compromiso de la Roma, que desplazó a Juventus del cuarto puesto que otorga el último pasaje a la Champions, será el domingo en el Estadio Olímpico frente a Cremonese (ANSA)