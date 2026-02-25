Roma: Dybala y Soulé en duda

Fuentes del club "giallorosso" informaron que Soulé, autor de seis goles y de cuatro asistencias en el torneo y que padece una pubalgia, tendría más chances que Dybala (que arrastra una dolencia en la rodilla) de sumarse al plantel de Gian Piero Gasperini para el choque ante la "Vecchia Signora" de Luciano Spalletti, que marcha a cuatro puntos de distancia de una Roma que lo precede en el cuarto puesto.

Al igual que los argentinos, también se entrenaron hoy en forma diferenciada el irlandés Evan Ferguson, el español Mario Hermoso y el ucraniano Artem Dovbyk, quienes también se recuperan de lesiones, pero por la tarde se sumó a las prácticas Stephan El Shaarawy. (ANSA).