Roma, el sorprendente refugio del Marsella en el final de temporada

¿El camino a la Champions también pasa por Roma? Es lo que cree el Marsella, cuyo entrenador italiano Roberto De Zerbi ha decidido que su club se concentre en un hotel del norte de la capital italiana antes de los partidos decisivos del final de temporada.

Fue ya así la semana pasada y ello generó cierta sorpresa por la distancia de casi 900 kilómetros entre Marsella y la capital italiana.

"Me habéis hecho la vida imposible con este asunto. Que si nos íbamos de 'ritiro', que si Italia por aquí, Italia por allá, que si los espaguetis, que si me iba a mi país... Me habéis hartado con esto", dijo De Zerbi a los periodistas después de la victoria del domingo ante el Brest (4-1).

"Nos vamos a Roma porque no encontramos una estructura así en Cannes, en Saint-Tropez o en Montpellier. Solo es para estar apartados de todo. No como si fuera un monasterio, sino más bien para concentrarnos y comprender mejor que nos estamos jugando la clasificación a la Liga de Campeones", apuntó.

Por eso los jugadores del Marsella volvieron a poner rumbo a la 'Ciudad Eterna' el martes, donde se alojan en un hotel de la cadena Hilton y se ejercita en las instalaciones del Roma City Football, a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad.

Esa concentración en el extranjero, más propia de una selección nacional disputando un gran torneo internacional, suscitó críticas y hasta 'memes' en redes sociales, que bromeaban con las "Vacaciones en Roma" de De Zerbi y sus pupilos, en alusión a la célebre película en la que Audrey Hepburn y Gregory Peck montan en Vespa por la ciudad.

El objetivo del retiro romano de esta semana está claro en palabras de Roberto de Zerbi: "Lille, Lille, Lille, Lille". El rival marsellés en la 32ª jornada.

- Seis equipos en la batalla -

Ese duelo del domingo es especialmente importante porque está en juego el segundo puesto: el Marsella es segundo (58 puntos), con dos sobre el Lille (56), tercero y que actuará como local en ese pulso directo entre ambos.

Pero ante todo, la misión de los dos equipos es quedar en el 'Top 3' para llegar a la próxima Liga de Campeones de manera directa. El cuarto clasificado debe disputar una ronda previa y el quinto cae a Europa League.

Entre el segundo y el séptimo apenas hay cuatro puntos de margen, por lo que todo está abierto.

El Mónaco (4º, 55) visita a un desesperado Saint-Etienne (17º) que se juega la permanencia.

Por detrás, Lyon (5º), Niza (6º) y Estrasburgo (7º) están igualados a 54 puntos, al acecho, y se enfrentan respectivamente a Lens (8º), Reims (13º) y París Saint-Germain (1º).

Ese último es campeón desde principios de abril y el pasado fin de semana perdió ante el Niza, con lo que ya no tiene como aliciente ser el primer club en acabar invicto una temporada de la Ligue 1.

El PSG está además pensando más en la Champions: tras ganar 1-0 en Londres al Arsenal el martes en la ida de las semifinales se prepara en la nueva semana para recibir a los 'Gunners' en la vuelta en el Parque de los Príncipes, donde puede sellar el pase a la segunda final de su historia en el máximo torneo europeo.

-- Programa de la 32ª jornada de la Ligue 1

- Viernes:

(18h45 GMT) Niza - Reims

- Sábado:

(15h00 GMT) Estrasburgo - París SG

(17h00 GMT) Toulouse - Rennes

(19h05 GMT) Saint-Etienne - Mónaco

- Domingo:

(13h00 GMT) Nantes - Angers

(15h15 GMT) Brest - Montpellier

Lyon - Lens

Auxerre - Le Havre

(18h45 GMT) Lille - Marsella

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 78 31 24 6 1 84 31 53

2. Marsella 58 31 18 4 9 66 43 23

3. Lille 56 31 16 8 7 49 32 17

4. Mónaco 55 31 16 7 8 58 36 22

5. Lyon 54 31 16 6 9 62 42 20

6. Niza 54 31 15 9 7 59 39 20

7. Estrasburgo 54 31 15 9 7 51 38 13

8. Lens 45 31 13 6 12 35 37 -2

9. Brest 44 31 13 5 13 49 53 -4

10. Auxerre 41 31 11 8 12 45 45 0

11. Rennes 38 31 12 2 17 46 44 2

12. Toulouse 35 31 9 8 14 38 39 -1

13. Reims 33 31 8 9 14 32 42 -10

14. Nantes 32 31 7 11 13 35 50 -15

15. Angers 30 31 8 6 17 29 50 -21

16. Le Havre 28 31 8 4 19 34 65 -31

17. Saint Etienne 27 31 7 6 18 34 71 -37

18. Montpellier 16 31 4 4 23 22 71 -49

dr/pm