Roma: En riesgo de sanción de la UEFA por Fair Play Financiero

Así se desprende de los datos preliminares para la temporada 2024-25, basados ;;en los parámetros del Acuerdo de Transacción establecidos en 2022.

El club "giallorosso" anunció que, si no cumple con los parámetros establecidos, la sanción ya habría sido calculada.

Todo esto se deriva de la Regla del Costo de Plantel: una norma que establece un límite a la relación entre el costo del plantel y los ingresos del club.

Los parámetros establecidos son: 90% para el 31 de diciembre de 2023, 80% para el 31 de diciembre de 2024 y 70% a partir del 31 de diciembre de 2025.

Roma ha cumplido el objetivo de 2024, pero corre riesgo de violar el de 2025, lo que la expone a una sanción económica en la temporada 2025-26.

El importe de la multa dependerá de cuánto supere la relación gastos-ingresos el límite establecido y del número de infracciones durante las tres temporadas de la licencia. (ANSA).