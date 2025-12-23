Roma: Entregó el proyecto definitivo para el nuevo estadio

La nota destaca que la presentación del proyecto "representa un paso concreto hacia el inicio de la construcción y confirma la determinación del club de proporcionar a Roma un estadio moderno, ambientalmente sostenible y financieramente sólido que sea motivo de orgullo para la ciudad y todos sus aficionados".

Además, el club agradeció el "apoyo" y la "disponibilidad" al alcalde Roberto Gualtieri, quien destacó a su vez que el proyecto de Roma es "una gran oportunidad de regeneración urbana, capaz de reurbanizar todo un cuadrante de la ciudad, mejorando la movilidad, los servicios y la calidad de los espacios públicos".

Roma también anunció que el estadio tendrá aproximadamente 60.000 asientos, que la nueva Curva Sur será la más grande de Europa y que su estilo arquitectónico, icónico y tradicional, combinará espacios modernos y polivalentes.

El proyecto presentado también contempla intervenciones para reurbanizar una zona de la ciudad con servicios y una mejor movilidad.

Roma espera ahora que las oficinas departamentales verifiquen que el proyecto presentado cumpla con los requisitos de la conferencia preliminar de servicios y los indicados por la Asamblea Capitolina mediante la resolución de interés público.

Posteriormente, se celebrará la conferencia final de servicios que, de ser exitosa, permitirá iniciar la construcción del estadio.

Roma celebrará su centenario el año próximo y planea que el nuevo estadio esté finalizado para 2029 de cara a la Eurocopa 2032 que Italia organizará con Turquía. (ANSA).