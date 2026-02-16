Roma: estoy bien acá, Dybala

"La gente siente mucha pasión por el fútbol, pero sobre todo por Roma", afirmó Dybala en su aparición en el canal de la plataforma YouTube del ex rugbier argentino Augustin Creevy.

Dybala, de 32 años, se refirió luego a la gran campaña que Roma está realizando al mando del DT Gian Piero Gasperini, pues el equipo "giallorosso" marcha en el cuarto puesto de la Serie A y se clasificó a octavos de final de la Europa League.

"Nos entrenamos mucho con él. Es muy exigente y los entrenamientos son duros. El fútbol de hoy es muy intenso y físico: si no, te pasan por encima", resaltó Dybala sobre Gasperini.

"Ahora todos son como bestias, muy rápidos y fuertes. En los últimos años, he hecho mucho pilates, lo que me ayuda con la musculatura, sobre todo a fortalecer los músculos profundos que normalmente no se entrenan", reveló la "Joya".

Por último, Dybala habló sobre su compañero y colega neerlandés Donyell Malen, quien suma 5 goles tras su arribo a Roma durante el libro de pases del invierno europeo.

"Llegó aquí durante el libro de pases de invierno y se adaptó rapidísimo. Es un fútbol diferente al inglés. Jugó bien (contra Cagliari, Ndr). Espero que pueda ir al Mundial (2026). Vino sabiendo que podía jugar y lucirse, y ya está marcando goles", destacó Dybala sobre Malen, autor de un doblete en el empate 2-2 de ayer contra Napoli por la fecha 25 de la Serie A. (ANSA).