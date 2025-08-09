Roma festejó con Soulé

El "giallorosso" de Gian Piero Gasperini sumó su quinto triunfo en seis duelos de pretemporada disputados, gracias al gol de Soulé a los 70' con un remate que sorprendió a Jordan Pickford, arquero de la selección inglesa entrenada por el alemán Thomas Tuchel.

En el duelo de equipos que comparten propietario (el grupo Friedkin) se impuso el italiano, que tuvo en el banco al arquero colombiano Devis Vásquez y no contó con el argentino Paulo Dybala, ante el entrenado por el escocés David Moyes, en el que jugó hasta los 80' el argentino Carlos Jonás Alcaraz.

Roma cerró con victoria su gira por Inglaterra y regresará al país para preparar su último amistoso ante el saudita Neom, el 16 de agosto en Frosinone, previo al debut en el campeonato, el 23 de agosto en el Estadio Olímpico frente al Bologna.

Tras el partido con Everton, Gasperini comentó que mantuvo una reunión "positiva" con la dirigencia de la Roma en función de incorporar algún refuerzo más al plantel "giallorrosso", que -dijo- "necesita algún jugador más en la ofensiva".

En ese rubro, el ucraniano Artem Dovbyk jugó como titular hoy y fue reemplazado a los 80' por el irlandés Evan Ferguson (arribado desde West Ham). "Estuvo mucho tiempo inactivo, pero mejoró sobre todo desde el punto de vista físico", comentó al respecto Gasperini.

"Estoy conforme con este plantel, que trabaja con compromiso y esa es una señal más que suficiente", agregó el ex DT de Atalanta, al referirse también al traspié previo ante Aston Villa, "un adversario realmente difícil que nos infligió una derrota dura.

“Hoy hicimos un buen partido”, completó.

Antes del amistoso con Everton, Gasperini participó junto con el hoy consultor Claudio Ranieri (su antecesor en el cargo), el director deportivo Frederic Massara y el argentino Dybala (que se sumará al plantel en el próximo amistoso) en un homenaje al delantero portugués Diogo Jota, jugador del Liverpool fallecido en un accidente de tránsito en España el 3 de julio junto con su hermano y también futbolista André Silva.

La delegación de la Roma depositó una ofrenda floral en Anfield frente al sitio que le rinde homenaje al malogrado atacante de 28 años.

El clásico rival de Roma, Lazio, superó por 1-0 en otro amistoso de pretemporada también a un rival de la Premier League: Burnley (ascendido en la pasada temporada) gracias a un gol de Matteo Cancellieri a los 76' que le permitió al equipo de Maurizio Sarri recuperarse de la derrota por idéntico marcador frente a Fenerbahce, tras la cual había igualado 2-2 con el también turco Galatasaray.

Burnley jugó mejor en el primer tiempo y estuvo cerca de ponerse en ventaja con un cabezazo del danés de origen peruano Oliver Sonne que sacudió el travesaño, pero Lazio mejoró en el complemento y también contó con dos ocasiones inmejorables para abrir el marcador: un penal malogrado por el franco-senegalés Boulaye Dia y un cabezazo en el travesaño de Cancellieri, que luego tendría revancha.

Los postes le impidieron al equipo inglés llevarse al menos un empate y celebró el italiano, que el 16 de agosto enfrentará al Atromitos en Rieti en su último amistoso de pretemporada antes de su estreno en el campeonato en campo del Como, que el domingo chocará con Barcelona en el marco del torneo "Trofeo Joan Gamper".

“Jugamos un gran partido desde el punto de vista técnico y táctico.

“Estamos en el buen camino y la idea del entrenador es ser compactos y lastimar de contragolpe", resumió el capitán Mattia Zaccagni, mientras que el zaguero portugués Nuno Tavares consideró que "fue una buena victoria, pero tenemos que seguir mejorando”.

No tuvo la misma suerte Fiorentina, que tras empatar 1-1 con Manchester United, cayó por 5-4 en definición por penales de otro amistoso en el que se puso en ventaja a los 8' con gol del suizo Simon Sohm y que los "Diablos Rojos" igualaron con uno del germano-neerlandés Robin Gosens en contra a los 25'.

Un partido en el que el brasileño Dodó fue titular en el equipo de Stefano Pioli y Matheus Cunha y Casemiro en el del portugués Ruben Amorim.

El arquero español David De Gea, que llegó al equipo de Florencia hace un año, enfrentó por primera vez a sus ex compañeros durante 12 temporadas y fue recibido con aplausos por los cerca de 60.000 aficionados presentes.

El United tuvo chances para sentenciar el duelo en tiempo reglamentario (también Fiorentina, que dejó en el banco al argentino Lucas Beltrán), pero debió esperar a los penales para celebrar en la "Snapdragon Cup".

Lo hizo con los convertidos por Bruno Fernandes, Cunha, Diogo Dalot, Amad Diallo y Kobbie Mainoo, mientras que Fabiano Parisi falló el decisivo para el equipo italiano, que había acertado con Moise Kean, Jacopo Fazzini, Abdelhamid Sabiri y Cher Ndour.

Milan igualó 1-1 con Leeds United con un gol del argentino-mexicano Santiago Giménez a los 31' para el "rossonero" de Massimiliano Allegri (que tuvo al ecuatoriano Pervis Estupiñán en el once titular y al croata Luka Modric en el banco) y del alemán Anton Stach a los 67' para los entrenados por su compatriota Daniel Farke en el Estadio Aviva, de Dublín.

El equipo italiano, que mañana chocará en Londres con Chelsea, flamante campeón del Mundial de Clubes, en su último amistoso de pretemporada antes de debutar en el campeonato en San Siro frente al ascendido Cremonese el 23 de agosto, contó con el mediocampista suizo Ardon Jashari, uno de los refuerzos del plantel de Allegri.

Dura derrota del Atalanta del croata Ivan Juric, que cayó por un categórico 4-0 ante Colonia en Alemania y pudo haber perdido por un resultado aún más abultado pues sufrió dos remates en los postes en los primeros diez minutos y terminó perdiendo con goles de Jan Thielmann a los 26' y 58', del polaco Jakub Kaminski a los 32' y de Luca Waldschmidt, de penal, a los 66'.

Igualado en cero terminó el amistoso que Cagliari disputó con Racing de Santander, primero de dos amistosos que el equipo sardo jugará en suelo español. (ANSA).