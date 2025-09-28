Roma gana 2-0 al Hellas Verona y se pone segunda

La Roma subió al segundo lugar de la clasificación de la Serie A gracias a su victoria 2-0 en casa ante el Hellas Verona, este domingo en la 5ª jornada del campeonato italiano.

Los romanos sellaron un triunfo sólido en el Olímpico, con goles del ucraniano Artem Dovbyk (minuto 7) y del argentino Matías Soulé (79), para hundir todavía más a los veroneses, que son apenas decimosextos con únicamente 3 puntos.

La Roma cuenta por su parte 12 puntos de 15 posibles y por el momento alcanza al líder Nápoles, que ganó sus cuatro partidos ligueros disputados y que tiene la ocasión de volver a distanciarse con su visita en el último turno del domingo al AC Milan en San Siro.

Con cuatro triunfos en sus cinco primeros partidos ligueros y recibiendo apenas un gol -el que costó la derrota 1-0 ante el Torino-, el inicio del entrenador Gian Piero Gasperini, ex del Atalanta, en el banquillo de la Roma está siendo por ahora un éxito.

Los Giallorossi iniciaron además esta semana su camino en la Europa League con una victoria 2 a 1 en el terreno del Niza francés. En la nueva semana, el jueves, se enfrentan en la segunda fecha de ese torneo a otra formación de la Ligue 1, el Lille.

Uno de los espectadores ilustres en ese Roma-Hellas Verona fue el actor de Hollywood Mel Gibson.

En otros partidos del domingo, el derbi toscano entre Pisa y Fiorentina se saldó con empate 0-0, en un duelo donde hubo dos balones a los palos y tres tantos anulados.

La Fiorentina, bloqueada en el puesto 15º con 3 puntos, todavía no ha ganado en Serie A con su entrenador Stefano Pioli a los mandos.

El Pisa, también sin ganar por ahora, es penúltimo con apenas 2 puntos.

El Sassuolo (12º, 6 puntos) tomó oxígeno por su parte venciendo 3-1 al Udinese (10º, 7 puntos).

