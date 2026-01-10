Roma: Gasperini conforme

Fue tras la victoria por 2-0 ante Sassuolo, con dos goles en apenas tres minutos en el Olímpico, que catapultó a su equipo provisoriamente al tercer puesto en el inicio de la segunda ronda del campeonato.

Gasperini lució conforme al final del triunfo de sus dirigidos como locales luego del que lograron por el mismo resultado el pasado fin de semana como visitantes frente a Lecce y aprovechó para elogiar a Dybala, a pesar de que no pudo convertir esta tarde-noche.

"El espera los partidos que necesitan desbloquearse para marcar goles. Lo importante es que siga jugando así y que se divierta haciéndolo. El gol ya llegará", destacó.

Elusivo se mostró el entrenador al ser consultado por la negativa de Giacomo Raspadori, ex Napoli y Sassuolo que milita en Atlético Madrid, de pasar a Lazio y respondió: "No voy a hablar de jugadores que no forman parte de la Roma porque resultaría antipático hacerlo".

Su colega Fabio Grosso lamentó la derrota: "Una lástima el resultado porque jugamos un buen partido ante un rival duro en un campeonato difícil, pero debemos seguir por este camino y tenemos que transitarlo con tranquilidad", explicó al aludir a los 23 puntos cosechados por Sassuolo que lo ubican en mitad de tabla y por ahora a buena distancia de la zona de riesgo.

