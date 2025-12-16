Roma inaugura estación de metro debajo del Coliseo, con exhibiciones de artefactos antiguos

ROMA (AP) — Roma inauguró dos estaciones de metro el martes, una de ellas ubicada profundamente bajo el Coliseo, que combinan la modernidad del transporte de alta tecnología con artefactos de una era antigua.

Los viajeros y turistas que ingresan a la estación junto al icónico anfiteatro pueden ver exhibiciones de jarrones y platos de cerámica, pozos de piedra y cubos suspendidos, así como las ruinas de una piscina fría y un baño termal de una vivienda del siglo I. Las pantallas muestran el proceso de excavación, que sirven tanto para deleitar a los entusiastas de la arqueología como para justificar por qué ha tardado tanto en abrirse la estación.

La línea C del Metro ha costado varios miles de millones de euros, lleva dos décadas en desarrollo y se ha visto retrasada por demoras burocráticas y de financiación y, crucialmente, por las excavaciones arqueológicas necesarias, dadas las ruinas subterráneas de las civilizaciones romanas imperiales y medievales en su camino.

“El desafío fue construirlo bajo una gran cantidad de agua subterránea y al mismo tiempo preservar todos los hallazgos arqueológicos que encontramos durante la excavación, y todo esto mientras se preserva todo lo que está arriba”, dijo Marco Cervone, gerente de construcción del consorcio que construye la línea de metro, liderado por Webuild.

El costo total de las 31 estaciones de la línea, de las cuales tres cuartas partes ya están operando, será de unos 7.000 millones de euros (US$8.300 millones) y se completará para 2035, según la oficina de prensa de la empresa municipal que ha contratado las obras.

El martes se inauguró otra estación: Porta Metronia, ubicada a una parada de distancia de la que está junto al Coliseo y también a una profundidad de 30 metros (alrededor de 100 pies).

Cuenta con un cuartel militar de casi 80 metros (260 pies) que data del inicios del siglo II, encontrado a una profundidad de entre 7 y 12 metros (22 y 39 pies), según Simona Moretta, directora científica de la excavación.

“La certeza de que era un edificio militar se da por el hecho de que las entradas a las habitaciones no se enfrentan entre sí, sino que están desfasadas, para que los soldados pudieran salir de las habitaciones y alinearse sin chocar en el pasillo”, explicó la arqueóloga a los periodistas.

Agregó que los soldados habrían sido parte de la guardia del emperador o estarían estacionados allí para la seguridad de la ciudad.

También hay una casa con frescos y mosaicos bien conservados. Un museo dentro de la estación se abrirá en el futuro, dijo Moretta.

Excavar cerca del centro de Roma significa entrar en contacto con tres milenios de civilizaciones construidas una sobre otra. Hasta ahora, el consorcio que construye la Línea C ha encontrado más de 500.000 artefactos, según WeBuild.

Para trabajar en la delicada área arqueológica, la empresa ha empleado técnicas que incluyen congelar el suelo para estabilizarlo, así como los llamados diafragmas sacrificatorios: muros de concreto construidos perpendiculares a los muros perimetrales que se demuelen a medida que avanza la excavación.

A medida que la línea de metro continúa más allá del Coliseo, pasará por debajo de más de los sitios de patrimonio cultural más importantes del mundo: la Columna de Trajano y la Basílica de Majencio, el edificio más grande del Foro Romano, así como algunos de los preciados palacios renacentistas, iglesias y el Vaticano de Roma.

La próxima parada es Piazza Venezia, el corazón del centro de Roma. Los vagones del metro llegarán a una profundidad de 48 metros (157 pies) cuando se inaugure en 2033, dijo Cervone.

Una vez completada, la Línea C tendrá un total de 29 kilómetros (18 millas), de los cuales 20 kilómetros (12 millas) estarán subterráneos, y transportará hasta 800.000 pasajeros diarios.

Los turistas que planeen visitar el Coliseo y otros sitios en el centro histórico de Roma podrán evitar el notoriamente congestionado tráfico superficial de la ciudad eterna, empeorado en los últimos años por los propios proyectos de construcción.

