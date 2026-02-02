Roma introduce tarifa de acceso a Fontana di Trevi para frenar a multitudes que lanzan monedas

Por Alvise Armellini y Matteo Negri

ROMA, 2 feb (Reuters) - Los turistas que deseen seguir la tradición de lanzar una moneda a la Fontana ⁠di Trevi de Roma tendrán que ⁠sacar un poco más de dinero de sus bolsillos a partir del lunes, ya que la ciudad introdujo un nuevo cobro de 2 euros (2,40 dólares) para los visitantes.

La tasa, ⁠cuyo objetivo ‌es aliviar ​el exceso de turismo y ayudar a financiar el mantenimiento del monumento, solo se aplica a los visitantes ​que bajan los escalones de piedra para acercarse a la fuente.

La plaza circundante, que ofrece ‌vistas del monumento, seguirá siendo de libre acceso.

La tasa se ‌aplicará de 11.30 a 22.00 horas los ​días laborables y de 9.00 a 22.00 horas los fines de semana. Según las normas anunciadas por primera vez en diciembre, los residentes en Roma están exentos, al igual que las personas con discapacidad y sus acompañantes, y los niños menores de 6 años.

"No sabía que teníamos que pagar, pero no me supone ningún problema", afirmó la turista argentina Valentina De Vicentis, una de las personas afectadas por la nueva tarifa. Según ella, espera que esto alivie la congestión.

"Hay menos gente ⁠aquí, así que creo que es bueno, porque si no, hay mucha gente y no se pueden hacer fotos ni quedarse (mucho ​tiempo) para disfrutar".

La Fontana di Trevi, donde la tradición dicta que los visitantes lancen una moneda al agua para garantizar su regreso a Roma, ha sido durante mucho tiempo una de las atracciones más populares de la ciudad, incluso para los líderes mundiales que la visitan.

Es recordada por la famosa escena de la película de Federico Fellini "La Dolce Vita", en la que Anita Ekberg se mete en la fuente y llama a ⁠su coprotagonista Marcello Mastroianni para que se una a ella: "¡Marcello! ¡Ven aquí!".

DIEZ MILLONES DE VISITANTES AL AÑO

Las autoridades afirman ​que más de 10 millones de personas visitaron la fuente entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, coincidiendo en gran medida con el Año Santo Católico, o Jubileo, que atrajo a unos 33,5 millones de peregrinos a Roma.

Alimentado por un antiguo ‍acueducto romano y terminado en 1762, el monumento es una obra maestra del barroco tardío que representa a Océano, el dios de todas las aguas, y simboliza los diferentes estados de ánimo de los mares y ríos del mundo.

Con el auge del turismo en Roma y en toda Italia, se han introducido tasas de visita en un número cada vez ​mayor de lugares de interés cultural.

Entre ellos se encuentran el antiguo Panteón de Roma, toda la ciudad de Venecia durante la temporada alta turística y, de forma temporal, el patio de Verona con el balcón asociado a la obra de Shakespeare "Romeo y Julieta".

(1 dólar = ‍0,8427 euros) (Información adicional de Gabriele Pileri, edición de Ros Russell; Editado en Español por Ricardo Figueroa)