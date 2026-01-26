Roma: lesión muscular de Koné

Koné, de 24 años y reemplazado a los 59 del partido disputado en la víspera contra Milan en el estadio Olímpico, fue sometido a estudios médicos, los cuales confirmaron una lesión de segundo grado en el bíceps femoral de su muslo derecho.

La ausencia de Koné representa un problema sensible para el equipo "giallorosso" del DT Gian Piero Gasperini, que marcha en el cuarto puesto de la Serie A y el jueves 29 visitará al Panathinaikos para intentar sellar su boleto directo a octavos de final de la Europa League.

"Hay una pasión enorme aquí, pero también es cierto que hay una pasión increíble en todas partes, incluso en Bérgamo y Génova.

Roma es una ciudad muy grande, con un porcentaje de aficionados que son en parte de Lazio y en parte de Roma", reflexionó Gasperini.

"Hay una sensación de identificación con la ciudad difícil de encontrar en otros lugares. Si vas a Milán, podrías estar en cualquier otra gran ciudad. Aquí, siempre te das cuenta de que estás en Roma, y este fuerte vínculo con el equipo se identifica con los valores que comparte la gente", agregó el DT.

"Es un tipo de apego diferente al que se encuentra en otros lugares. Hemos tenido momentos positivos hasta ahora, pero no creo que se vuelva más difícil cuando las cosas empeoren. Hay muchas emisoras de radio; si vas en taxi, hablarán de Roma, pero creo que es una fortaleza. Si las cosas van bien, es un gran impulso", confió Gasperini durante la presentación del libro "La última danza de Maradona" escrito por Giancarlo Dotto sobre el astro argentino.

Gasperini contó luego que "siempre" intenta integrarse en la ciudad del equipo al que dirige: "busco no vivir al margen. Es una ciudad maravillosa. Es un viaje más largo hasta Trigoria, pero ver el Coliseo me hace empezar el día con buen pie", reconoció.

Por otra parte, Gasperini habló sobre su ídolo de juventud, el ítaloargentino Omar Sívori, quien brilló en Juventus y Napoli además de haber representado a la "azzurra" en 1961 y 1962.

"Era un jugador al que todos intentaban copiar. Tuve la suerte de jugar en la Serie A en los 80, con los mejores jugadores del mundo", consideró Gasperini, quien "colgó los botines" en 1993.

"No sólo (Diego) Maradona. (El brasileño) Zico era extraordinario", destacó el DT de Roma, quien también mencionó a los neerlandeses Ruud Gullit y Marco Van Basten, al francés Michel Platini y al alemán Lothar Matthaus.

"Hoy en día, el prototipo de jugador es diferente. Hoy en día, es más difícil decir quién es (el brasileño) Pelé o Maradona.

Antes, nos veíamos con menos frecuencia. Había pegatinas y mucha ideología en torno al jugador, y se le exageraba hasta el límite. Hoy en día, se les ve en cualquier situación, pero todos los jóvenes los conocen, incluso los suplentes", concluyó Gasperini. (ANSA).