Roma: Lesión muscular para Bailey

Roma emitió un comunicado para informar que Bailey sufrió una presunta rotura miotendinosa en el recto femoral derecho durante la práctica de ayer en el centro deportivo de Trigoria.

El texto agrega que Bailey, incorporado a préstamo del Aston Villa a cambio de un poco más de 2 millones de euros con una opción de compra de 22 millones de euros, será sometido a nuevos estudios médicos para verificar la evolución de la lesión.

Bailey, de 28 años y primer jamaiquino en jugar para Roma, ya inició su rehabilitación en el centro deportivo Fulvio Bernardini para poder recuperarse cuanto antes y estar a disposición del DT Gian Piero Gasperini, quien planea incluir a los argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé como dupla de ataque en su estreno.

Roma recibirá al Bologna, campeón de la Copa Italia en la temporada 2024-25, en un partido previsto el sábado 23 por la primera fecha de la edición número 124 de la Serie A, que marcará el debut oficial de Gasperini como DT "giallorosso" tras un exitoso ciclo de 9 años en Atalanta. (ANSA).