Roma: los Friedkin piensan en retorno de Totti al club, Ranieri

"Los Friedkin lo están considerando. Espero que sea útil para Roma, porque forma parte de ella", afirmó Ranieri sobre el posible regreso de Totti al club.

Los dichos de Ranieri en un reportaje a la cadena Sky Sport que será emitida en unas horas y a la que ANSA tuvo acceso por anticipado confirman reportes previos sobre conversaciones que Totti mantuvo con la directiva de Roma para volver al club.

Totti, de 49 años y campeón mundial con Italia en Alemania 2006, había elogiado en mayo de 2022 a los empresarios estadounidenses Dan y Ryan Friedkin, que asumieron como presidente y vicepresidente de Roma en 2020 luego de comprar el club al ítaloestadounidense James Pallotta.

Justamente Pallotta incorporó a Totti a la directiva del club luego de su retiro como futbolista en 2017, pero el exdelantero renunció a ese cargo en junio de 2019 tras acusar al entonces presidente y al resto de los dirigentes de no involucrarlo lo suficiente en la toma de decisiones. (ANSA).