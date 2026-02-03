Roma: Mancini operado con éxito en tabique nasal

Mancini, que pudo completar el partido disputado en la víspera, recibirá el alta del hospital en las próximas horas y podrá reanudar la actividad competitiva con mascarilla.

El zaguero podrá volver a entrenarse con el plantel de Roma a partir del jueves 5 luego del día libre que el DT Gian Piero Gasperini concedió durante el miércoles 4 y también estará disponible para el duelo del lunes 9 contra Cagliari por la fecha 24 de la Serie A.

En tanto, Roma, que cayó al quinto puesto de la Serie A, presentó formalmente al delantero español Bryan Zaragoza, incorporado procedente del Bayern Múnich a préstamo con una opción de compra en 13 millones de euros que podrá volverse obligatoria si se concretan algunas condiciones.

"Tengo grandes expectativas. Quiero ser importante para el club y ganar títulos. Espero jugar la Champions League el año que viene", afirmó Zaragoza a los canales oficiales del club "giallorosso".

"Todo ocurrió de repente. De un día para otro, me dijeron que tenía esta oportunidad. No lo pensé dos veces: dije que quería venir a Roma", agregó Zaragoza, quien aseguró conocer a Gasperini, arribado al club de la capital italiana luego de 9 años en Atalanta.

"El año pasado me gustó mucho el estilo de juego del Atalanta.

Tengo muchas ganas de empezar y ver qué me puede aportar para seguir creciendo", completó Zaragoza, que sumó 8 goles y 9 asistencias en 74 partidos que disputó en la Liga y en la Bundesliga y fue cedido por Bayern Múnich en las dos temporadas recientes al Osasuna y luego al Celta de Vigo.

El delantero español, que usará el número 97 en Roma, también acumula 1 gol en los tres partidos que jugó con la selección de su país entre 2023 y 2024. (ANSA).