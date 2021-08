roma nombra a mourinho como su nuevo entrenador para la temporada 2021-22

(Agrega detalles, comunicado y contexto)

4 mayo (Reuters) - El AS Roma nombró como nuevo entrenador al extécnico del Tottenham Hotspur Jose Mourinho, con un contrato a tres años que partirá en la temporada 2021-22, anunció el martes el club de la Serie A italiana.

La decisión se dio a conocer después de que la escuadra romana anunció que el técnico Paulo Fonseca dejará su cargo al final de la actual temporada.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a José Mourinho a la familia del AS Roma", dijeron el presidente del club, Dan Friedkin, y el vicepresidente, Ryan Friedkin.

"Un gran campeón que ha ganado trofeos en todos los niveles, José brindará un liderazgo y una experiencia tremendos a nuestro ambicioso proyecto", añadió.

Mourinho, que anteriormente entrenó al Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid y Manchester United, fue despedido por el Tottenham el mes pasado después de 17 meses al frente del club londinense.

"Después de las reuniones con el propietario y Tiago Pinto, comprendí de inmediato el alcance de sus ambiciones para la AS Roma", dijo Mourinho.

"Es la misma ambición e impulso que siempre me ha motivado y juntos queremos construir un proyecto ganador en los próximos años. La increíble pasión de la afición de la Roma me convenció de aceptar el puesto y no puedo esperar para empezar la próxima temporada", agregó.

(Reporte de Hardik Vyas en Bengaluru; editado en español por Gabriela Donoso)

Reuters

