Roma: Pellegrini compartió evento con 100 alumnos de escuela primaria

"Mi mejor gol fue el de tiro libre contra Lazio", aseveró Pellegrini al responder una de las preguntas de los alumnos de la escuela "Fiume Giallo" del Instituto Integral Matteo Ricci de Roma durante el evento organizado por el organismo Deporte y Salud con la empresa alemana Adidas para combatir el abandono escolar y promover la cultura de la actividad física.

"Gané una copa con Roma (Conference League, Ndr), pero es como si valiera mil", respondió Pellegrini, que es embajador de Adidas, tras lo cual firmó autógrafos y se tomó fotografías con los pequeños "tifosi".

"De niño, el deporte era mi espacio de libertad: un lugar donde podía expresarme, estar con otros y aprender a respetar las reglas", añadió Pellegrini durante la reunión moderada por Valerio Vermiglio, del Equipo de Deporte y Salud de Illumina.

"Por eso creo que es fundamental llevar el deporte a las escuelas y que los niños lo experimenten de la forma correcta, sin presiones, con entusiasmo y diversión", enfatizó.

"Si un niño se apasiona por el ejercicio a temprana edad, este le dura toda la vida. El deporte no sólo forma atletas, sino personas: más seguras, más unidas, más fuertes", subrayó Pellegrini.

El encuentro protagonizado por Pellegrini fue el primero de seis eventos nacionales, cada uno con su propio enfoque temático, pero con la misma visión: combatir el abandono escolar y devolver el bienestar al centro del sistema educativo del país.

Talleres, clases y oportunidades de interactuar con atletas de élite se transforman en oportunidades educativas con un alto valor social, donde el deporte se convierte en un vehículo de energía, resiliencia, respeto, espíritu de equipo y participación activa. (ANSA).