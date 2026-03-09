Roma: pellegrini pide "Unión", tras caída contra Genoa

"Desilusionado y decepcionado por el resultado y el penal.

Sigamos unidos y dando lo mejor de nosotros por esta camiseta hasta el final. ¡Fuerza Roma!", escribió Pellegrini en redes sociales al día siguiente de la caída en Génova.

Justamente Pellegrini cometió la falta dentro del área sobre el islandés Mikael Ellertsson que fue sancionada por el árbitro Andrea Colombo y que el brasileño Júnior Messias convirtió en la apertura del marcador para Genoa.

El plantel del equipo "giallorosso" y el DT Gian Piero Gasperini se reunirán mañana para comenzar la preparación para el partido de ida de octavos de final de la Europa League contra Bologna previsto el jueves 12 en el estadio Renato Dall'Ara.

Roma, que marcha en el quinto puesto de la Serie A con 51 puntos (la misma cantidad que Como), será local en la revancha prevista el jueves 19 contra Bologna, que se ubica octavo con 39 unidades en el torneo de la primera división del "Calcio". (Ansa).