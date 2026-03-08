Roma pierde en Génova y abandona la zona Champions

La Roma perdió 2-1 en su visita al Génova, este domingo en la 28ª jornada de la Serie A italiana, un revés serio en su búsqueda de clasificarse a la próxima Liga de Campeones.

Un penal transformado por el brasileño Junior Messias puso al Génova con ventaja en el minuto 52, aunque el equipo de la capital igualó poco después, en el 55', gracias al marfileño Evan Ndicka.

El tanto de la victoria genovesa lo firmó el portugués Vitinha (80').

Por este inesperado resbalón, la Loba baja del cuarto al quinto puesto, saliendo así del Top 4 clasificatorio para la próxima Champions.

La Roma tiene 51 puntos, los mismos que el Como, que el sábado ganó 2-1 en Cagliari y que tiene una mejor diferencia de goles (+25 contra +17).

El tercero en discordia en esa pugna por la cuarta plaza es la Juventus (6ª, 50 puntos), que el sábado se impuso 4-0 al colista Pisa.

El Génova, dirigido por el exjugador de la Roma Daniele De Rossi, escaló del 16º al 13º puesto en la clasificación, distanciándose con 6 puntos sobre los puestos de descenso.

En los primeros partidos del domingo, la Fiorentina (17ª) solo pudo empatar 0-0 en casa con el Parma (12º) y sigue al borde de la zona roja de la tabla.

El Hellas Verona (19º) tomó oxígeno al ganar 2-1 en el campo del Bolonia (8º), igual que el Lecce (16º), que se impuso 2-1 a una Cremonese (18ª) que cae a puestos de descenso a la Serie B.

El plato fuerte de esta 28ª jornada será el último partido del domingo, el derbi entre AC Milan (2º) e Inter de Milán (1º).

Esos últimos son líderes con 10 puntos de ventaja sobre su vecino, que está forzado a ganar para hacer que la carrera por el Scudetto gane un poco de emoción.