Roma: queremos volver a la Champions, Cristante

"Hace muchos años que no jugamos la Champions. Tenemos la posibilidad y nos la ganamos en esta primera mitad del campeonato. Es difícil porque competimos con equipos que son fuertes y tal vez están mejor preparados y tienen planteles más grandes, pero nuestro objetivo debe ser ése", enfatizó Cristante.

Cristante habló con la cadena Sky Sport dos días después del triunfo que Roma celebró como local ante Genoa para llegar a 33 puntos, uno más que Juventus, que había desplazado al equipo "giallorosso" del cuarto puesto de la Serie A con su triunfo por 2-0 en campo del Pisa (11).

Cuando faltan dos fechas para el final de la primera rueda de la Serie A, el equipo "giallorosso" del DT Gian Piero Gasperini se ubica entre los equipos que se clasifican a la próxima edición de la "Champions" con Inter (líder con 36 puntos), Milan (35) y Napoli (34).

"Sabíamos que teníamos un gran equipo y que podíamos hacer una gran temporada. Sabíamos que no sería fácil con un nuevo entrenador, que tiene estilos de juego diferentes", reflexionó Cristante sobre Gasperini.

"Así que hicimos un buen trabajo siguiéndolo desde el principio, y juntos logramos estos resultados. En cuanto a la carrera por el 'Scudetto', creo que hay equipos mucho mejor preparados con planteles más sólidos, así que es un poco difícil", insistió.

"Pero mientras estemos ahí, no vamos a desperdiciar nada. Iremos partido a partido, intentando mantenernos ahí el mayor tiempo posible", agregó Cristante, quien ya comenzó a pensar en el partido del sábado 3 de enero de 2026 por la fecha 18 contra Atalanta, justamente el ex equipo de Gasperini.

"Después de tantos años con un entrenador, es normal tener algunas dificultades al principio. Pero creo que están creciendo y ahora están empezando a jugar al nivel que un equipo como Atalanta debería tener, dado su plantel y los jugadores que tiene. Claramente, tendremos que enfrentarlos con la máxima concentración", concluyó Cristante sobre la visita a la formación bergamasca ahora dirigida por Raffaele Palladino, que ahora marcha décima con 22 puntos. (ANSA).