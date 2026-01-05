Roma recibió la cifra récord de 33,5 millones de peregrinos con motivo del jubileo

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 5 ene (Reuters) - Alrededor de 33,5 millones de peregrinos acudieron a Roma en 2025 con motivo del Año Santo católico, según informaron ⁠el lunes las autoridades vaticanas e italianas, ⁠lo que supuso un récord de visitantes anuales y un impulso para las tiendas turísticas, los museos y los restaurantes locales.

Los años santos, o jubileos, suelen celebrarse cada 25 años y se consideran tiempos ⁠de paz, ‌perdón e indulgencia. ​Los peregrinos pueden entrar por las "Puertas Santas" de cuatro basílicas romanas y ver al papa en audiencias especiales a ​lo largo del año.

Las autoridades afirmaron que la inversión de 3.700 millones de euros (4.320 millones de dólares) de fondos ‌estatales y europeos destinados a remodelar los lugares turísticos para la ocasión ‌había merecido la pena.

"El mundo entero ha venido ​a Roma", dijo en una conferencia de prensa el arzobispo Rino Fisichella, principal responsable del Jubileo en el Vaticano. "El Jubileo no ha sido una inversión perdedora, sino una fuerza motriz que ha impulsado (...) el crecimiento general."

El Año Santo, durante el cual los católicos también pueden ganar una indulgencia especial, o remisión de pecados, termina el martes.

Los visitantes de los últimos 12 meses procedían de 185 países, según las autoridades, con peregrinos de Italia, Estados Unidos, España, Brasil y Polonia a la cabeza.

OBRAS EN ROMA

La mayor parte de Roma ha parecido una gran obra ⁠de construcción durante los dos últimos años, ya que las autoridades emprendieron unos 3.200 proyectos de construcción para el Jubileo, creando un nuevo paso subterráneo cerca ​del Vaticano, renovando el sistema de metro y restaurando la famosa fuente de Trevi.

"El Jubileo ha sido un motor de transformación de la ciudad", dijo a la prensa el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

Aunque normalmente solo se celebran una vez cada cuarto de siglo, se espera un año jubilar especial en 2033 como parte de las celebraciones para conmemorar los 2.000 años de la muerte de Jesús.

León propuso en noviembre que el año incluyera también una peregrinación conjunta suya y de otros líderes cristianos ⁠a Jerusalén, para visitar el lugar de la crucifixión de Jesús.

PRIMER JUBILEO CON DOS PAPAS EN 300 AÑOS

El último récord ​de turismo jubilar, realizado durante el año santo 2000, fue de 25 millones.

El Jubileo de 2025 estuvo marcado por una rareza histórica no vista desde hacía 300 años. Fue inaugurado por un papa, Francisco, y será clausurado el martes durante una ceremonia formal en la basílica de San ‍Pedro por su sucesor, León.

Francisco murió en abril tras 12 años al frente de la Iglesia, que cuenta con 1.400 millones de miembros. El último Jubileo celebrado bajo dos papas fue en el año 1700, cuando Clemente XI clausuró un año santo abierto por Inocencio XII.

Cientos de proyectos de construcción jubilares continuarán en Roma más allá del final del Año Santo.

El frenesí de las obras ha enfurecido a ​algunos residentes y ha hecho que algunos visitantes se sientan defraudados porque varias atracciones turísticas han permanecido ocultas tras andamios durante muchos meses.

Muchos inquilinos de Roma también se sintieron frustrados al agotarse el mercado de alquileres a largo plazo, ya que los propietarios intentaban sacar provecho de los alquileres a corto plazo para ‍los peregrinos.

(1 dólar = 0,8559 euros) (Reporte de Joshua McElwee; edición de Jan Harvey; editado en español por Tomás Cobos)