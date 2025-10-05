Roma remonta a Fiorentina y lidera en solitario la Serie A
La Roma se colocó en la cima de la Serie A este domingo después de remontar y derrotar 2-1 a la Fior
- 1 minuto de lectura'
La Roma se colocó en la cima de la Serie A este domingo después de remontar y derrotar 2-1 a la Fiorentina, metiendo presión a Milán y Nápoles, que deben ganar para situarse con los mismos puntos en la tabla.
El argentino Matías Soulé (22') y Bryan Cristante (30') marcaron para remontar en Florencia para que la Roma se coloque tres puntos por delante de, además de Nápoles y Milan, el Inter, que el sábado goleó 4-1 a la Cremonese.
La Fiorentina se había puesto por delante con un gol de Moise Kean (14), que estuvo a punto de firmar un doblete pero se topó con el poste (38').
Roberto Piccoli tampoco tuvo suerte con un disparo de volea que golpeó el travesaño (74') y la Fiorentina sigue sin ganar, con solo tres puntos y un puesto por encima de la zona de descenso.
Nápoles y Milan pueden igualar los 15 puntos de la Roma este domingo ante Génova (16h00 GMT) y Juventus (18h45 GMT) respectivamente.
td/pm/dam
Otras noticias de Serie A
- 1
El primo de Machado incomoda a otra candidata de LLA: negocios en Río Negro, un retiro espiritual y una fortuna sospechosa
- 2
Argentina venció a Italia con un golazo, sigue con el puntaje ideal y reafirmó su candidatura en el Mundial
- 3
Así está la tabla de precios de la construcción en octubre 2025
- 4
Hay alerta amarilla por tormentas y vientos para este domingo 5 de octubre: las provincias afectadas