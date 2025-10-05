Roma remonta a Fiorentina y lidera en solitario la Serie A

La Roma se colocó en la cima de la Serie A este domingo después de remontar y derrotar 2-1 a la Fiorentina, metiendo presión a Milán y Nápoles, que deben ganar para situarse con los mismos puntos en la tabla.

El argentino Matías Soulé (22') y Bryan Cristante (30') marcaron para remontar en Florencia para que la Roma se coloque tres puntos por delante de, además de Nápoles y Milan, el Inter, que el sábado goleó 4-1 a la Cremonese.

La Fiorentina se había puesto por delante con un gol de Moise Kean (14), que estuvo a punto de firmar un doblete pero se topó con el poste (38').

Roberto Piccoli tampoco tuvo suerte con un disparo de volea que golpeó el travesaño (74') y la Fiorentina sigue sin ganar, con solo tres puntos y un puesto por encima de la zona de descenso.

Nápoles y Milan pueden igualar los 15 puntos de la Roma este domingo ante Génova (16h00 GMT) y Juventus (18h45 GMT) respectivamente.

