Roma: ¨Se posterga vuelta de Dybala?

El esperado regreso al ruedo del argentino Paulo Dybala con la Roma, que se anunciaba podía ocurrir este domingo frente al Genoa, podría tener que postergarse una vez más porque el delantero volvió a acusar dolores en la rodilla que le impidieron entrenarse en esta jornada.

La alegría que provocó el nacimiento de su primogénita Gia, a comienzos de esta semana, contrastó con la decepción que le generó este nuevo "parate" a la "Joya", que en la víspera había trabajado en forma diferenciada y hoy se reintegró al plantel "giallorosso".

A mitad del entrenamiento, Dybala debió interrumpir por la persistencia del dolor y quedó fuertemente en duda para el choque con el "Grifone" de Daniele De Rossi, vieja gloria de la Roma, en el Estadio Luigi Ferraris, tras haber ocupado un lugar en el banco de suplentes el fin de semana en el vibrante empate con Juventus en el Estadio Olímpico.

El técnico Gian Piero Gasperini se mostró cauteloso desde que Dybala se lesionó en el empate con Milan por la vigesimosegunda fecha del campeonato en el que Roma marcha en el cuarto puesto y, sin él, ganó siete de los once duelos disputados, de los cuales solo perdió uno. (ANSA).