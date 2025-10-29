Roma sigue el ritmo del Nápoles y la Juventus gana sin Tudor

La Roma cumplió con una victoria 2-1 ante el Parma y pudo así seguir igualada a puntos con el líder Nápoles este miércoles en la novena jornada de la Serie A, donde la Juventus cortó su mala racha al derrotar 3-1 al Udinese, dos días después de despedir al entrenador Igor Tudor.

Con 21 puntos, los romanos siguen segundos en la clasificación, pisando los talones a un Nápoles que el martes había vencido 0-1 en Lecce (16º) y que únicamente es líder por una ligera mejor diferencia de goles (+8 contra +6).

Ambos consiguen además abrir una diferencia de tres unidades respecto al tercero, el AC Milan, que el martes había empatado 1-1 en el terreno del Atalanta, octavo clasificado.

La Roma pudo por fin volver a festejar en su estadio Olímpico, donde había perdido sus tres anteriores partidos, uno en la liga italiana (Inter de Milán) y dos en Europa League (Lille y Viktoria Pílsen).

La victoria del equipo giallorosso contra el Parma (15º) llegó en la segunda mitad, con los tantos del español Mario Hermoso (minuto 63), asistido por el argentino Paulo Dybala, y del ucraniano Artem Dovbyk (81').

Pero si un partido generaba expectación este miércoles en el Calcio era el de la Juventus, un histórico en crisis y que el lunes rompió con su entrenador croata Igor Tudor.

En medio de los rumores sobre una posible llegada a su banquillo del exseleccionador italiano Luciano Spalletti, la Vecchia Signora venció 3-1 al Udinese (9º) y puso fin a una racha de ocho partidos sin victoria.

La Juve no vencía desde el 13 de septiembre, cuando superó 4-3 al Inter, y su balance desde entonces entre Serie A y Liga de Campeones de Europa era de cinco empates y tres derrotas.

Tampoco había marcado en sus últimos cuatro partidos, algo que no le ocurría desde 1991.

Pero esta vez todo se puso pronto de cara para el equipo bianconero, que empezó con un penal transformado por el serbio Dusan Vlahovic (5'), aunque el Udinese igualó provisionalmente en el minuto 45+1 gracias a Nicolo Zaniolo.

En la segunda mitad, Federico Gatti (67') y el turco Kenan Yildiz (90+6' de penal) dejaron los tres puntos en Turín.

Por su parte, el ambicioso Como del entrenador español Cesc Fábregas (4º) sigue siendo la revelación y esta vez ganó 3-1 al Hellas Verona (17º).

