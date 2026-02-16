Roma: Totti admite tratativa para retorno a la directiva

"Estamos hablando sobre un retorno a Roma. Aún quedan algunos detalles por pulir, pero puedo confirmar que lo estamos considerando. Veremos qué se puede hacer. Pero no les diré más", afirmó Totti a la cadena Sky Sport.

Totti, de 49 años, habló en Milán durante el evento promocional del Betsson Sport Club sobre la posibilidad que reveló Claudio Ranieri, ex entrenador y actual asesor de la directiva de Roma.

Ranieri, de 74 años, indicó que los propietarios de Roma, los empresarios estadounidenses Dan y Ryan Friedkin, deseaban concretar el retorno de Totti al club "giallorosso".

Totti había elogiado en mayo de 2022 a Dan y Ryan Friedkin, que asumieron como presidente y vicepresidente de Roma en 2020 luego de comprar el club al ítaloestadounidense James Pallotta.

Justamente Pallotta incorporó a Totti a la directiva del club luego de su retiro como futbolista en 2017, pero el ex delantero renunció a ese cargo en junio de 2019 tras acusar al entonces presidente y al resto de los dirigentes de no involucrarlo lo suficiente en la toma de decisiones. (ANSA).