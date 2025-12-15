Roma vence a Como y se mantiene en lucha por la cima
La Roma se reenganchó este lunes a la zona alta de la Serie A al vencer 1-0 al Como en el...
- 1 minuto de lectura'
La Roma se reenganchó este lunes a la zona alta de la Serie A al vencer 1-0 al Como en el cierre de la 15ª jornada.
Los romanos, que venían de encadenar dos derrotas en la liga, se impusieron gracias a una diana del brasileño Wesley (60'), su tercer gol de la temporada.
El equipo entrenado por Gian Piero Gasperini se mantiene en cuarta posición con 30 unidades, a tres del Inter de Milán, que se hizo el domingo con el liderato tras su victoria 2-1 de visita ante el Génova.
La Roma, cuyo tercer y último Scudetto data de 2001, queda a un punto del AC Milan (2º) y a dos del Nápoles (3º).
El ambicioso Como, entrenado por el español Cesc Fabrègas, concedió en la capital su tercera derrota de la temporada, y segunda consecutiva, que lo deja en 7ª posición con 24 puntos.
- 1
Martín Fierro de los canales de Streaming 2025: los looks de la alfombra roja
- 2
Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos
- 3
La AFA salió en defensa de Chiqui Tapia y denunció intromisión política
- 4
Sergio Reguilón, el nuevo refuerzo de Inter Miami que tuvo un cruce con Lionel Messi y Luis Suárez