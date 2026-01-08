Roma: Wesley en duda contra Sassuolo

El cuerpo médico de Roma evaluará mañana a Wesley, quien corre riesgo de perderse el partido previsto en el estadio Olímpico de la capital italiana por la primera fecha de la segunda rueda del torneo de la primera división del "Calcio".

Como contrapartida, el DT Gian Piero Gasperini celebró la recuperación del defensor neerlandés Devyne Rensch, quien se entrenó regularmente con sus compañeros de cara al partido contra Sassuolo, que marcha undécimo con 23 puntos, trece menos que Roma.

En tanto, Lorenzo Pellegrini, Tommaso Baldanzi y el jamaiquino Leon Bailey volvieron a ejercitarse por separado para avanzar en la recuperación de sus respectivas lesiones, mientras que el argentino Matías Soulé realizó tareas personalizadas tras acusar una fatiga muscular luego del triunfo por 2-0 que Roma celebró en campo del Lecce el pasado martes 6.

Por su parte, el Sassuolo del DT Fabio Grosso sufrirá ante Roma la ausencia del noruego Kristian Thorstvedt, quien debió ser reemplazado durante la derrota por 3-0 contra Juventus por la fecha 19 de la Serie A por un dolor en el hombro izquierdo tras un choque con el neerlandés Teun Koopmeiners.

Thorstvedt se sumó a una lista de lesionados que ya incluía a Domenico Berardi, Cristian Volpato, el guineano Fali Candé, el capitán Filippo Romagna, Daniel Boloca y el venezolano Yeferson Paz. (ANSA).