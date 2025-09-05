Romain Grégoire gana la cuarta etapa y lidera la Vuelta a Gran Bretaña

El francés Romain Grégoire ganó la cuarta etapa y se hizo con el liderato de la Vuelta a Gran Bretaña al término de un esprint en cuesta, venciendo a su compatriota Julian Alaphilippe, este viernes en Burton Dassett.

El joven del equipo Groupama-FDJ marcó la diferencia en los últimos metros para tomar también la cabeza de la clasificación general de esta carrera de seis días que termina el domingo en Cardiff.

En la general, Grégoire, de 21 años, supera al británico Matthew Brenan, ganador de la tercera etapa el jueves, y a Alaphilippe por dos y cuatro segundos respectivamente.

Es la novena victoria de su carrera, la tercera esta temporada, para el joven francés, muy eficaz en este tipo de llegadas.

Defenderá su maillot de líder el sábado durante la etapa reina que incluye la ascensión de The Tumble, una subida de más de cinco kilómetros con un promedio del 7%, antes de la llegada del domingo en Gales.

- Clasificación de la cuarta etapa:

1. Romain Grégoire (FRA/Groupama-FDJ), los 186,9 km en 4h06:18

2. Julian Alaphilippe (FRA/Tudor) m.t.

3. Edoardo Zambanini (ITA/Bahrain) a 2.

4. Aurélien Paret-Peintre (FRA/Decathlon-AG2R) m.t.

5. Elias Maris (GER/Team Flanders-Baloise) m.t.

- Clasificación general:

1. Romain Grégoire (FRA/Groupama-FDJ), los 186,9 km en 4h06:18

2. Matthew Brennan (GBR/Visma-Lease a bike) a 2.

3. Julian Alaphilippe (FRA/Tudor) a 4.

4. Mats Wenzel (LUX/Kern-Pharma) a 6.

5. Samuel Watson (GBR/Ineos) a 8.

