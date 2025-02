Rome Flynn anota 22 puntos y es el Más Valioso en el Juego de Estrellas de Celebridades

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Rome Flynn anotó 22 puntos para guiar el viernes al Equipo Bonds hacia una victoria de 66-55 sobre el Equipo Rice en el partido de celebridades, parte del programa del Juego de Estrellas de la NBA.

Nombrado el Jugador Más Valioso, Flynn añadió ocho rebotes y cinco asistencias por el Equipo Bonds, dirigido por la leyenda del béisbol Barry Bonds. La basquetbolista Rickea Jackson anotó 16 unidades también por el Equipo Bonds.

Flynn, un actor conocido por las series de televisión “How to Get Away with Murder” y “Chicago Fire”, comentó que sus compañeros de equipo lo animaron a buscar el premio al Jugador Más Valioso.

“Soy un jugador de equipo”, expresó.

Terrell Owens anotó 18 puntos para el Equipo Rice, dirigido por otra leyenda del fútbol americano Jerry Rice. Shelby McEwen agregó 14 para el Equipo Rice.

El partido de celebridades fue el inicio de las actividades del viernes de las estrellas, seguido por la competencia de Estrellas en Ascenso en el Chase Center en San Francisco.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.