Romeo sigue líder en Vuelta a Andalucía, Tom Crabbe gana la etapa

El ciclista español Iván Romeo (Movistar) mantiene el maillot de líder de la Vuelta a Andalucía, luego de que el belga Tom Crabbe ganase el sábado en Pozoblanco la 4ª etapa de esta prueba.

Ya vencedor esta temporada en la Etoile de Bessèges, la promesa del equipo Topsport-Vlaanderen, de 20 años, firmó su segundo triunfo en 2026, por delante en el esprint del noruego Soren Waerenskjold y del francés Sandy Dujardin.

Romeo, que terminó con el mismo tiempo que el ganador, conservó su maillot de líder, con 7 segundos de ventaja sobre el noruego Andreas Leknessund, antes de la última etapa del domingo entre La Roda y Lucena.