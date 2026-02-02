Romero critica la falta de profundidad del plantel del Tottenham

El capitán del Tottenham, el argentino Cristian Romero, criticó este lunes la falta de profundidad del plantel de los Spurs, después de un final de "mercato" de invierno sin novedades en el club londinense.

Momentos después del cierre del mercado de fichajes en Inglaterra, Romero expresó su descontento con la falta de refuerzos.

"Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, estuvieron increíbles", escribió en Instagram el defensor albiceleste, que tuvo que ser sustituido durante el reciente partido contra el Manchester City (2-2) por enfermedad, sumándose a la amplia nómina de bajas en el equipo.

"Me hubiera gustado estar disponible para ayudar aunque no me encontraba bien, sobre todo porque sólo teníamos once jugadores disponibles. Increíble, pero cierto y vergonzoso", agregó el "Cuti" Romero.

"Seguiremos dando la cara y asumiendo la responsabilidad para dar la vuelta a eso, trabajando juntos y estando juntos".

La publicación de Romero recibió varios "likes" por parte de compañeros de equipo como Pedro Porro, Xavi Simons y Dominic Solanke.

El DT del Tottenham, Thomas Frank, vive una complicada primera temporada al frente del equipo, en parte motivada por las bajas de larga duración en el plantel.

El equipo del norte de Londres sólo ha ganado dos de sus 15 últimos partidos de la Premier League y ocupa un decepcionante 14º puesto.

Aunque el Tottenham fichó al volante inglés del Atlético de Madrid, Conor Gallagher, a mediados de enero, pero vendió al Crystal Palace al máximo goleador del equipo la temporada pasada, Brennan Johnson.

Pero el Tottenham no pudo culminar el fichaje del delantero ghanés Antoine Semenyo, que terminó en el Manchester City procedente del Bournemouth.