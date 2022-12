Ron DeSantis pide al Supremo de Florida que investigue las "irregularidades" de la vacuna contra la COVID-19

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ha vuelto a poner en duda la eficacia de la vacuna contra el coronavirus y ha reclamado al Tribunal Supremo de ese estado que investigue las supuestas irregularidades que se habr√≠an cometido en favor de las farmac√©uticas, conocidas, ha dicho, por "enga√Īar a la poblaci√≥n".

DeSantis, quien suena como rival de Donald Trump en las primarias del partido para la carrera presidencial de 2024, ha asegurado que tras la crisis sanitaria de la pandemia es necesaria "una investigaci√≥n exhaustiva" sobre las vacunas, pues las farmac√©uticas tiene un "amplio historial" de enga√Īos para lucrarse econ√≥micamente.

En ese sentido, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue "el desarrollo, la promoción y la distribución de las vacunas que supuestamente previenen la infección, los síntomas y la transmisión de la COVID-19".

No es la primera vez que DeSantis pone en duda la fiabilidad de la vacuna y defiende postulados negacionistas, mostrándose desde el inicio de la Administración de Joe Biden como uno de esos políticos locales que han peleado contra las leyes federales que buscan prevenir y detener el avance de la pandemia.

Florida es uno de los estados que impugn√≥ la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros escolares y espacios p√ļblicos, as√≠ como contra el resto de leyes relacionadas con la pandemia del coronavirus que llegaban desde Washington.

Sin embargo, no siempre fue as√≠. El propio DeSantis lleg√≥ a calificar el a√Īo pasado a estas vacunas como verdaderos salvavidas, si bien fue cambiando de opini√≥n hasta decantarse por los postulados de la secci√≥n m√°s conservadora dentro del Partido Republicano. Un cambio de estrategia que para muchos de los aliados de Trump no es m√°s que una forma de intentar acercarse a ese electorado.

"Sabemos exactamente lo que Ron est√° tramando", ha dicho un asesor del expresidente Trump bajo condici√≥n de anonimato para la cadena NBC. "Hemos visto venir esto desde hace un a√Īo, desde que Ron comenz√≥ a ser antivacunas", ha dicho.

A pesar de esta oposición a las vacunas, DeSantis no solo se vacunó contra el coronavirus en varias ocasiones, si bien se negó a confirmar que había recibido dosis de refuerzo, lo que le valió que Trump insinuara que es un "cobarde".

"No quieren decirlo porque no tienen agallas (...), pero el hecho es que las vacunas salvaron a decenas de millones de personas en todo el mundo. No he tenido absolutamente ning√ļn efecto secundario", dijo Trump en enero, sorprendido a muchos por ese cambio en relaci√≥n con unas vacunas de las que en un principio recel√≥.

La nueva maniobra del gobernador se produce cuando est√° por delante en los sondeos tanto si se enfrenta al presidente Joe Biden como a Donald Trump. En una te√≥rica batalla electoral con el jefe de la Casa Blanca, DeSantis se impondr√≠a con el 47 por ciento de los votos, mientras que en Florida cuenta con mayor respaldo que el expresidente seg√ļn la firma republicana Ragnar Research Partners.

