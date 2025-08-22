LA NACION

Ron Turcotte, el jinete que ganó la Triple Corona con Secretariat en 1973, fallece a los 84 años

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ron Turcotte, el jinete que ganó la Triple Corona con Secretariat en 1973, fallece a los 84 años
Ron Turcotte, el jinete que ganó la Triple Corona con Secretariat en 1973, fallece a los 84 añosDave Pickoff - AP

DRUMMOND, New Brunswick, Canadá (AP) — El jinete Salón de la Fama, Ron Turcotte, quien ganó la Triple Corona con Secretariat en 1973, falleció a los 84 años.

La familia de Turcotte informó, a través de su socio comercial y amigo de toda la vida, Leonard Lusky, que el jinete nacido en Canadá murió de causas naturales en su hogar el viernes en Drummond, New Brunswick.

Turcotte ganó el Derby de Kentucky, el Preakness y el Belmont Stakes dos veces cada uno entre 1965 y 1973, antes de que su carrera como jinete terminara cuando se cayó de un caballo y sufrió lesiones que lo dejaron parapléjico. El tiempo récord de Secretariat en Belmont sigue vigente 52 años después.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

LA NACION
Más leídas
  1. La droguería sospechada de coimas que creció con contratos estatales y nexos políticos
    1

    Los negocios de la Suizo Argentina | La droguería sospechada de coimas que creció con contratos estatales y nexos políticos

  2. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este viernes 22 de agosto?
    2

    A cuánto cotizó el dólar este viernes 22 de agosto

  3. Un auto deportivo de lujo chocó contra tres camiones y terminó incrustado bajo uno de los vehículos
    3

    Un Porsche chocó contra tres camiones frente al Monumental y terminó incrustado bajo uno de los vehículos

  4. Sin control sobre Spagnuolo, el Gobierno vive horas de incertidumbre y sigue a la causa judicial
    4

    Caso Discapacidad: sin control sobre Spagnuolo, el Gobierno vive horas de incertidumbre y sigue a la causa judicial

Cargando banners ...