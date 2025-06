Ron Washington, mánager de los Angelinos, fuera indefinidamente por problemas de salud

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — El manager de los Angelinos de Los Ángeles, Ron Washington, estará fuera de manera indefinida debido a problemas de salud, y el entrenador de banca, Ray Montgomery, dirigía el viernes el encuentro inaugural de la serie contra los Astros de Houston.

Washington, de 73 años, experimentó dificultad para respirar y parecía fatigado hacia el final de una serie de cuatro juegos contra los Yankees. Los médicos de Nueva York le dieron el visto bueno para volar a casa con el equipo el jueves por la noche y se sometió a una serie de pruebas médicas el viernes.

El gerente general, Perry Minasian, anunció el estado de salud de Washington antes del juego.

Los Angelinos no especificaron qué síntomas está experimentando Washington, pero dijeron que el manager pudo dirigirse al equipo en el vestuario junto con Minasian el viernes, y planeaba ver el juego desde la suite del gerente general en el Angel Stadium. Washington no estuvo disponible para los medios.

“Wash no se ha sentido bien en los últimos días. Queremos asegurarnos de que esté al 100% antes de que vuelva al banquillo y dirija. No sé cuánto tiempo tomará, pero no espero que sea demasiado.

“Todos sabemos lo importante que es esto para todos nosotros, pero la salud es más importante que cualquier cosa, y personalmente, no lo dejaré volver al banquillo hasta que sepa que está 100% bien. Lo quiero demasiado”, expresó Minasian.

Washington, quien llevó a los Rangers de Texas a dos Series Mundiales consecutivas en 2010 y 2011, fue contratado por Minasian antes de una temporada 2024 en la que los Angelinos impusieron un récord indeseable de la franquicia con 99 derrotas.

Los Angelinos entraron al juego del viernes por la noche con un récord de 36-38, a 6,5 juegos detrás de los Astros en el Oeste de la Liga Americana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.