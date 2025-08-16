Ronald Acuña Jr. regresa con Bravos tras lesión en la pantorrilla derecha

CLEVELAND (AP) — El astro venezolano Ronald Acuña Jr. fue activado el viernes por la noche antes del partido inaugural de la serie entre los Bravos de Atlanta y los Guardianes de Cleveland.

Acuña, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 había estado en la lista de lesionados de 10 días desde el 30 de julio debido a un tirón en la pantorrilla derecha. Se perdió 15 juegos.

Fue colocado en la alineación titular como jardinero derecho y bateó tercero en el orden contra el lanzador zurdo Joey Cantillo.

"Ha cumplido con todos los requisitos para regresar", aseveró el manager de los Bravos, Brian Snitker. "Estoy seguro de que está emocionado de volver al campo".

Acuña, de 27 años, está bateando para .306 con 14 jonrones y 26 carreras impulsadas, pero apenas ha aparecido en 55 de los primeros 121 juegos de Atlanta en la temporada. Se perdió los primeros 49 recuperándose de una cirugía reconstructiva en su ligamento cruzado anterior izquierdo.

Desde que ganó el premio al Jugador Más Valioso en 2023, Acuña sólo ha aparecido en 104 juegos y ha robado 20 bases. El venezolano de 1,83 metros y 93 kilos contabilizó 73 robos, 41 jonrones y bateó para .337 hace dos años.

Los Bravos ganaron ocho de los 15 juegos sin Acuña, pero están 15 juegos por debajo de .500 en general. El receptor venezolano Sandy León fue enviado a la sucursal de la Triple-A en Gwinnett, en un movimiento correspondiente para abrir una vacante en la nómina.

___