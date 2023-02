Ronald Araujo: "Confiamos en nosotros para el Clásico"

El jugador del FC Barcelona Ronald Araujo aseguró que el equipo está bien pese a la eliminación en la Liga Europa ante el Manchester United y la inesperada derrota en LaLiga Santander en Almería, y aseguró que confían en el grupo para sacar adelante el Clásico de este jueves, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu.

"Un Clásico siempre es especial, el partido que todos quieren jugar. El Madrid es un gran rival, tienen jugadores muy desequilibrantes arriba y estamos preparados para el Clásico. Ya mostramos que podemos hacer grandes partidos y confiamos en nosotros", aseguró en una entrevista en Barça TV.

Una confianza basada en el último precedente, el Clásico en la final de la Supercopa de España (3-1). "Analizamos el último partido jugado contra ellos y hay que seguir por esa línea. Nos pidió prácticamente todo lo que nos pidió el míster y hay que seguir así. Son dos partidos, hay que ser inteligentes y no ir al primer partido y querer dar por ganada la eliminatoria. Y la vuelta es en casa con nuestra gente", manifestó.

"El equipo está bien, somos una familia y se ve al equipo muy unido. Es verdad que venimos de quedar fuera de la Liga Europa y de perder el fin de semana, que no fue bueno. Pero el equipo está fuerte, sabemos el potencial que tenemos y confiamos mucho en el trabajo que estamos haciendo con Xavi, y a levantar. El equipo está bien y estamos líderes", señaló respecto a los dos últimos tropiezos.

A nivel personal, aseguró estar "muy feliz" por haber llegado a los 100 partidos oficiales con el FC Barcelona. "Jugar 100 partidos con el Barça no es poco. Contento. Pasó todo muy rápido, uno siempre sueña en llegar al primer equipo y llegar a los 100 partidos es un orgullo. Espero que vengan muchos más, porque el camino fue muy lindo", se sinceró.

"Mi evolución fue fruto de mucho trabajo, de escuchar y de aprender. Esto está empezando y ojalá que quede mucho, todavía. Aquí aprendí muchísimo porque venía de un estilo diferente, y aquí la pelota iba volando. Fue tremendo el cambio, pero nunca agaché la cabeza y quise demostrar que aquí podía jugar. Cada vez estoy mejor", comentó.

En cuanto a la lesión que le dejó sin Mundial, pese a que fue a Catar con Uruguay, reconoció que fue "bastante dura". "Anímicamente me jodió bastante, porque me perdí partidos importantes de la 'Champions' y no logramos la clasificación, me quedé frustrado por no estar, y también por perderme el Mundial", lamentó.

Europa Press