Ronald Araujo se reincorpora al entrenamiento del Barça

El defensa uruguayo Ronald Araujo regresó el lunes a los entrenamientos del FC Barcelona después de unas semanas fuera por agotamiento mental, según la prensa española, lo que refuerza al líder de la Liga española de cara al derbi del sábado contra el Espanyol.

El internacional charrúa saltó al césped del campo de entrenamiento de Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, con sus compañeros para participar en una práctica abierta, constató un periodista de la AFP.

El entrenador Hansi Flick había explicado que Araujo no estaba disponible por "una situación de orden privado", unos días después de que el jugador fuera criticado por una expulsión que precipitó la caída 3-0 de su equipo ante el Chelsea en la Liga de Campeones, a finales de noviembre.

Su regreso a la actividad coincide con la grave lesión de rodilla del central danés Andreas Christensen, que estará de baja varios meses.

El Barcelona visitará a su vecino Espanyol en uno de los derbis más apasionantes de los últimos años, ya que los primeros son líderes y los periquitos son quintos.